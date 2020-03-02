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В Башкирии утвердили День почитания и поминовения

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии утвердили День почитания и поминовения

Сегодня, 2 марта, Глава Башкирии на оперативном совещании в правительстве рассказал о прошедшей накануне встрече с духовными лидерами – Талгатом Таджуддином и владыкой Никоном, главой ДУМ Айнуром Биргалиным и главным раввином Дан Кричевский.

Они обсудили возможность создания в республике Дня почитания и поминовения. Стоит отметить, что идея была поддержана единогласно. Дата также уже известна – 2 мая. Радий Хабиров уже утвердил ежегодный День почитания указом.

— Мы делаем это для того, чтобы дать нашим людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких. А наша задача, власти, в данном случае подготовить в этот день удобную инфраструктуру для людей. Начиная с того, что организовали бы удобные маршруты по доставке людей на кладбище. Это очень важно. На кладбище организовать дежурства. Если будет необходимость, то туда придут и батюшки, и муллы, и раввины. Соответственно провести после этого санитарную очистку, уборку мусора и так далее, — отметил Глава Башкирии.
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Источник: proural.info
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