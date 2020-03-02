Радий Хабиров дал Гострансу вторую попытку для цифровизации ям

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном кабмине раскритиковал работу республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. В частности, руководитель РБ недоволен работой ведомства в сфере цифровизации ям.







«Мы делаем в этом году вторую попытку цифровизации ям. Я читал военные мемуары, и обычно расстреливали с первой попытки, если не удавалось что-то, но мы все-таки в мирное время живем. Я даю вторую попытку Гострансу, что в этом году мы нормально эту работу проведем, но для этого нужно понять степень бедствия: сколько ям, их локация и прочее», - сказал Хабиров.

«У нас была очень тяжелая зима. Амплитуда перепадов температуры привела к существенным нарушениям дорожного покрова. Мы это должны признать и людям говорить. Что это не потому, что люди везде воруют и так далее. Хотя факты некачественной работы мы тоже признаем. <…> Я прошу с сегодняшнего дня работников дорожного комплекса валом выходить и действовать. Понятно, что в полную силу вы пока работать не сможете из-за погодных условий, но наиболее крепчайшие точки надо выяснять и ликвидировать», - добавил он.

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По его словам, «тема ямочного ремонта – невероятно болезненная тема для жителей региона».