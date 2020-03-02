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В Башкирии будут бороться с незаконной наружной рекламой на столбах и заборах

Добавлено: 02.03.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии будут бороться с незаконной наружной рекламой на столбах и заборах

На территории Башкирии установлено более 4,5 тысяч рекламных конструкций. Как оказалось еще 2 тысячи мест эксплуатируются незаконно. В частности речь идет об объявлениях, расклеенных на столбах и заборах.

Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал Борис Мелкоедов, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации. Доклад был посвящен социальной рекламе. В ходе выступления чиновник отметил, что бюджет получает всего 120 миллионов рублей от санкционированного размещения – показатель крайне низкий для республики. Вопрос о наружной социальной рекламе было принято поднять в связи с приближающимся празднованием 75-й годовщины Великой Победы.

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— Я с удивлением все это слушаю. Это у нас 2 тысячи незаконно эксплуатируются?! Соответственно это мимо кассы, мимо бюджета, — удивился Радий Хабиров. — Это большая на самом деле проблема. Этим заниматься надо. Необходимо подключать ЖКХ, чтобы все это снимали. Вдоль дорог – это Госкомтранс. Незаконное надо демонтировать. Я эту тему дожму. Многие города от этого очистились, а мы только начинаем. Мы находимся на пещерном уровне социальной рекламы.
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Источник: proural.info
Фото: help.piter.tv
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