В Башкирии расширили список граждан, имеющих право на льготное подключение к газу

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил дополнить список граждан, имеющих право на получение льготного сертификата для подключения жилья к сетевому газу. Об этом руководитель региона заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ.







Речь идет о гражданах, которые являются собственниками либо имеют долю в праве собственности на квартиру в доме блокированной застройки, а также о тех, кто не менее трёх лет проживает с инвалидами.









Как отметил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, сегодня сертификат на подключение к газу могут получить:– участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий – в размере 100 тысяч рублей;– малоимущие инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодетные семьи –в размере 100 тысяч рублей;– эти же группы лиц, но не являющиеся малоимущими, – в размере 60 тысяч рублей.Сертификат можно использовать только для расчётов с организацией, подключающей газовое оборудование в доме к уличным сетям.

Выдача сертификатов в республике продолжается третий месяц. За это время через МФЦ и местные филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения жители подали 1 984 заявления, получили 570 сертификатов, 116 домов уже подключили к газу.



В 2019 году из бюджета республики на эти цели выделили 64 млн рублей, а с 2020 по 2022 годы заложили ежегодно по 200 млн рублей. По расчётам, это позволит подключить к природному газу 8 350 домохозяйств.



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