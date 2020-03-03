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Мэр Уфы отчитал чиновников за свалку в центре Уфы

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Мэр Уфы отчитал чиновников за свалку в центре Уфы

Сегодня, 3 марта, состоялось традиционное оперативное совещание в городской администрации. И это утро выдалось нелегким для чиновников. Ульфат Мустафин остался крайне недоволен работой подчиненных.

В первую очередь мэр Уфы «разнес» чиновников за гору мусора, оставленную в самом центре столицы. Фотографию свалки ранее разместил в социальных сетях член СПЧ РБ Динар Зайнуллин. 

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— Продолжайте эту работу и ведите постоянный контроль. В первую очередь – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к социальным учреждениям, остановкам, кровель и входных групп. Весна, все тает, — начал Ульфат Мустафин. — Центральный рынок, перед магазином «Перекресток» стихийное парковочное место, наверное, таксистов. В центре города организовали свалку. Стоп, а вы куда смотрите? Я не возражаю, пусть стоят, но порядок должен быть! Суперцентр города, куда вы смотрите? Ваши подчиненные должны бегать и работать, а не прохлаждаться. Если походить пешком, таких мест много можно найти! Еще кадровые изменения нужны?
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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