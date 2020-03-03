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Евгений Волков стал новым директором санатория Красноусольск

Добавлено: 03.03.20
Просмотров: 74
Рубрика: Политика
Теги: Гафурийский район
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Евгений Волков стал новым директором санатория Красноусольск

На пост директора санатория Красноусольск назначили Волкова Евгения Геннадьевича. Свою трудовую деятельность он начал после службы в армии еще в 2011 году аппаратчиком цеха на Стерлитамакском нефтехимическом заводе. Через три года стал занимать должность заместителя директора «Центра деловых решений».

С 2015 по 2017 годы Евгений Волков являлся заведующим хозяйственно-эксплуатационного участка муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации Стерлитамака». Далее два года работал заместителем директора муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск». С 2018 года по настоящее время является помощником Управляющего делами Главы Республики Башкортостан.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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