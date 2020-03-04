Глава администрации Башкирии Александр Сидякин опроверг слухи о своих детях, которые якобы проживают не в России. Политик оставил обращение в социальных сетях, посоветовав жителям «не засорять голову фейками».







По словам Александра Сидякина, ему показали «сливной бочок», где написано его дети получают образование за границей. Он опроверг эти слова, отметив, это не является секретом.

«Но недавно мне показали один из «сливных бачков» башкирского интернета, где было откровенное враньё обо мне. Якобы мои дети учатся за границей. На этом примере наглядно покажу – стоит ли верить всему, что пишут в сети. Это не секрет и все мои коллеги знают, что мой старший сын учится на первом курсе в Высшей школе экономики, на факультете МИЭФ. Дочь учится в 648-й московской школе. Младший сын, ему нет ещё и года, живёт со мной. Так что, не засоряйте голову всякими фейками», — говорится в обращении Александра Сидякина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: business-gazeta.ru