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Галим Якупов возглавит Исполком Всемирного Курултая башкир

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Политика
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Галим Якупов возглавит Исполком Всемирного Курултая башкир

В Исполкоме Всемирного Курултая башкир поменялся руководитель. Общественную организацию возглавил Галим Якупов. Решение было принято на внеочередном заседании, которое прошло сегодня в здании Национального молодежного театра им. М. Карима.

Галим Минигалеевич Якупов родился 3 сентября 1972 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. Профессиональный журналист. Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора. С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора – директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан».

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Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»). С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».

С декабря 2010 – заместитель министра культуры Республики Башкортостан. С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан». В марте 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя Агентства печати и СМИ РБ, затем в июле 2017 года — руководителя екатеринбургского филиала общефедерального спортивного телеканала «Матч ТВ».


В 2018 году стал генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа».

Ранее должность председателя Исполкома Всемирного курултая башкир занимал Искандер Юлдашев, который назначен исполнительным директором﻿ Федеральной национально-культурной автономии башкир России.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников
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