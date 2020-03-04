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Радий Хабиров обещал организовать в Уфе качественные пассажирские перевозки

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров обещал организовать в Уфе качественные пассажирские перевозки

Об этом сегодня заявил Глава Башкортостана, выступая на заседании Городского Совета. По словам Радия Хабирова, транспорт в Уфе будет качественным.

«Я не против частного бизнеса, я очень «за» частный бизнес и в сфере перевозок тоже. Но я своего добьюсь – транспорт Уфы будет качественным», -  отметил руководитель региона.

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Все, кто не со мной, не с моими представлениями, а мои представления основаны на интересах жителей, не будут работать в Уфе в сфере частных перевозок», — заявил Радий Хабиров.

Однако при этом Глава Башкортостана добавил, что городским и республиканским властям необходимо подумать и найти решение, что делать с частниками.
«Это мужики, которые кто в долг, кто в кредит взяли ПАЗики, и нам надо об этом подумать, что им делать? Потому что — это живые люди, у них семьи. Они детей кормят. Здесь нам надо найти баланс, но транспорт Уфы, столицы не должен быть таким, каким он и сейчас еще есть».


Радий Хабиров также подробно остановился и на будущем транспортной сферы республики и Уфы, в частности. «Башавтотранс» до конца осени 2020 года получит порядка 600 новых автобусов. Часть из них отправится в территориальные УПАПы, а значительная доля останется в Уфе.

«Я ясно понимаю, что «Башавтотранс» не покроет весь объем перевозок», — подводя итог, сказал Радий Хабиров. – Но частным перевозчикам говорю – условий мне никаких ставить не надо. Я найду решение, найду другие крупные компании, которые зайдут в Уфу и будут работать так, как должен работать современный транспорт».
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Источник: gtrk.tv
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