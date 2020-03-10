В Башкирии создали рабочую группу по развитию санаторно-курортных организаций

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров сообщил о подписании распоряжения, согласно которому в регионе появится рабочая группа по развитию санаторно-курортных организаций.







Она должна будет наладить отношения между чиновниками и учреждениями с целью обеспечения перспективного развития данной сферы. Возглавил рабочую группу Ринат Баширов, первый заместитель руководителя администрации Главы РБ.

— Мы проанализировали текущую ситуацию с санаториями. Вообще санатории республики – это мощнейший комплекс оздоровительных учреждений. Мощнейший! Я не знаю, в России есть еще такие или нет. Мы понимаем, что в некотором смысле утратили государственное управление рекреационным потенциалом республики. Большая проблема, которой надо заниматься, – потребность. Многие хотят поехать, но дороговизна путевок не позволяет, — заключил Радий Хабиров.



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Фото: из открытых источников