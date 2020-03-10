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В Уфе Илью Гордеева сняли с поста директора ООО «БашРТС»

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 74
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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В Уфе Илью Гордеева сняли с поста директора ООО «БашРТС»

Об этом стало известно сегодня, 10 марта, от активиста движения «СтопБашРТС» Ивана Апаева. В самой организации информацию подтвердили и объяснили причину. Прозвучало это коротко и ясно.

— Действительно, Илья Гордеев покинул пост директора ООО «БашРТС» в связи с плановым переходом на новую работу, — сообщили в пресс-службе организации.

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Общественники ликуют, ибо проблемы с завышенными платежками за отопление беспокоили почти каждого жителя города. Уфимцы устраивали митинги и массово жаловались Радию Хабирову. Активист движения Иван Апаев уверен, что справедливость восторжествовала, ведь ранее на собрание, куда пришли 700 уфимцев, никто из представителей «БашРТС» не согласился прийти.
— Митинг и объединение людей показало свою силу. Мы же продолжаем вести работу по всем направлениям. Запланирована куча акций, доначисления должны быть отменены. Тариф должен снизиться на 40%, — заявил Апаев.
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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
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