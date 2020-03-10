В Уфе Илью Гордеева сняли с поста директора ООО «БашРТС»

Общественники ликуют, ибо проблемы с завышенными платежками за отопление беспокоили почти каждого жителя города. Уфимцы устраивали митинги и массово жаловались Радию Хабирову. Активист движения Иван Апаев уверен, что справедливость восторжествовала, ведь ранее на собрание, куда пришли 700 уфимцев, никто из представителей «БашРТС» не согласился прийти.
— Митинг и объединение людей показало свою силу. Мы же продолжаем вести работу по всем направлениям. Запланирована куча акций, доначисления должны быть отменены. Тариф должен снизиться на 40%, — заявил Апаев.