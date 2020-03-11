Хабиров «прорекламировал» в соцсетях двух предпринимательниц из Башкирии

Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о двух предпринимательницах, которые впечатлили его. Первая бизнес-леди, которую «прорекламировал» Глава Башкирии – Мастура Ганеева из деревни Бутаево Белорецкого района.







Она вместе со своей дочерью Нафисой делает уникальный копченый корот. Его особенность в продолжительном сроке хранения и вкусном башкирском молоке. Как отметил сам Радий Хабиров, для иностранцев корот – настоящая экзотика. Поэтому он пользуется спросом не только в нашей стране, но и на Украине, в Израиле и Казахстане. Второй предпринимательницей, вдохновившей руководителя региона, стала Гульназ Азатова. Она организовала в родном Сибае цех по производству бузы. В неделю объем продукции достигает отметки в 700 литров.

— Когда мы говорим об экспорте из Башкортостана – на ум первой приходит нефть. Но эти хозяйки из деревни Бутаево Белорецкого района доказывают, что каждый из нас способен на что-то особенное и востребованное. Так вот, таких предпринимателей мне совершенно не только не стыдно рекламировать, наоборот, буду всем, чем могу, помогать и оказывать всевозможные преференции. Присылайте мне еще примеры, когда наши люди своим трудом добиваются успехов – с удовольствием напишу и о других, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети