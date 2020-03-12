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Андрей Иванюта официально назначен главой Белорецкого района

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
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Андрей Иванюта официально назначен главой Белорецкого района

Накануне, 11 марта, Андрей Иванюта избавился от приставки временно исполняющий обязанности. Депутаты местного совета единогласно поддержали кандидатуру нового главы Белорецкого района Башкирии.

Первой с назначением на пост Андрея Иванюту поздравила Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной политики. Новый глава отметил, что впереди много трудностей, но большое желание работать поможет в решении любых задач. Особенно, когда ты по-настоящему любишь Белорецкий район. Об этом он написал в социальных сетях.

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— И хотя я не родился в вашем районе, но всегда его любил. В раннем детстве с отцом ездил сюда на природу, потом сам исходил все горы, сплавлялся и водил группы по туристическим маршрутам. Местная природа наполняет меня силой и энергией. Восхищаюсь и здешними людьми, дружу с ними много лет. Считаю, что наш район не только самый красивый в республике, но и самый перспективный. Наверное, мне не всегда придется принимать простые и всех устраивающие решения, но я буду отстаивать интересы жителей района и готов в любое время общаться с вами, и разъяснять свою позицию, — написал Андрей Иванюта.
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Источник: proural.info
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