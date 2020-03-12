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Антон Талалов назначен главой администрации Бирского района

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
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Антон Талалов назначен главой администрации Бирского района

11 марта депутаты районного совета Бирского района единогласно избрали новым главой администрации 42-летнего Антона Талалова.

Ранее он занимал пост заместителя начальника управления ФСИН по Башкортостану.В заседании принял участие глава администрации главы Башкирии Александр Сидякин поздравил г-на Талалова с новым назначением от имени главы региона.

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Антон Талалов в 2000 году окончил УЮИ МВД по специальности «юриспруденция», а в 2010 году получил диплом по «государственному и муниципальному управлению» в Академии права и управления ФСИН. В 1996 году он работал младшим инспектором отдела безопасности УИН МВД республики. В 2004 году он стал начальником оперативного отдела ГУФСИН России по РБ, 2010 году возглавил следственный изолятор СИЗО-1 УФСИН России по РБ. С 2016 года занимал пост первого замначальника управления ФСИН по республики.

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Источник: www.sobkor02.ru
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