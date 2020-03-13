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В Башкирии предложили ввести штраф 100 тысяч рублей за безответственное применение пестицидов

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии предложили ввести штраф 100 тысяч рублей за безответственное применение пестицидов

Депутаты Башкирии намерены штрафовать за безответственное применение пестицидов на сумму до  100 тысяч рублей. В настоящий момент депутаты уже направили в Госдуму проекты двух федеральных законов.

Инициативы предполагают, что как юридические лица, так и граждане должны оповещать население о планируемом применении химикатов. 

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По мнению председателя парламента Константина Толкачева, несвоевременное информирование грозит тем, что пчеловоды, садоводы и огородники не успевают защитить свое имущество и терпят ущерб. 

Второй документ предусматривает ответственность за нарушение вышеуказанных норм. 
«Вторым законопроектом предлагается установить штрафы за нарушение порядка оповещения населения при применении пестицидов или агрохимикатов. Для граждан сумма штрафа составит от одной до трех тысяч рублей. Для предпринимателей и юридических лиц предусматриваются две меры ответственности – штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для предпринимателей может составлять от 5 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 100 тысяч рублей», – рассказал парламентарий.
В настоящий момент законопроект одобрен Советом законодателей.
 
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Источник: gorobzor.ru
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