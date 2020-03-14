"Ситуация под жестким контролем": Хабиров провел оперативный штаб по недопущению распространения в Башкирии коронавируса

Радий Хабиров провел сегодня оперативный штаб по недопущению распространения в Башкирии коронавируса. Об этом глава республики рассказал на своей странице. Также сообщается, что Башкирия готова на все 100%.







Да, пишет Радий Хабиров, пока больных вирусом в республике нет. Но исключать, что они могут появиться в дальнейшем, не стоит. Для профилактики в регионе будут приняты особые меры.





Обещаю твёрдо, мы будем максимально открыто и правдиво информировать жителей республики о любых новостях, связанных с вирусом. С понедельника увеличим количество операторов на круглосуточной «горячей линии», которую организовал Минздрав РБ (8 (347) 286-58-27). Кроме этого, Минздрав РБ будет ежедневно проводить брифинги и предоставлять всю достоверную информацию.

Паниковать и волноваться причин нет. Мы готовы на 100% диагностировать все случаи заболеваний. Ситуация - под жестким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства при организации профилактических мер. Но в этом случае мы предпочитаем быть уверенными, что не допустим угрозы распространения у нас довольно тяжёлой болезни.

Начата подготовка разветвленной сети лечения больных в случае появления. Все массовые мероприятия будут ограничены, как и выезды за рубеж и регионы страны. Будет уделено особое внимание работе со СМИ и лидерами общественного мнения.