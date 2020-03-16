В Башкирии до 20 апреля из-за коронавируса ограничивается проведение массовых мероприятий
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Радий Хабиров подписал распоряжение о мерах по снижению рисков в период сложной эпидемической обстановки. Согласно документу, на территории республики до 20 апреля 2020 года ограничивается проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек.
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Источник:
gtrk.tv
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