В Башкирии до 20 апреля из-за коронавируса ограничивается проведение массовых мероприятий

Радий Хабиров подписал распоряжение о мерах по снижению рисков в период сложной эпидемической обстановки. Согласно документу, на территории республики до 20 апреля 2020 года ограничивается проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек.



Напомним, на сегодняшний день в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 34 человека , 311 человек находятся под наблюдением участковых врачей на дому. Сегодня Минпросвещения России рекомендовало регионам в случае необходимости перевести школьников на дистанционное обучение