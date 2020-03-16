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Хабиров пригрозил тем, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе в регионе

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров пригрозил тем, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе в регионе

В Башкирии будут наказывать тех, кто пишет фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказал глава РБ Радий Хабиров.



По его словам, правительству нужно спокойно работать и достигать целей, которые оно ставит перед собой.

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«Могу подчеркнуть уверенно, что базовые решения мы приняли. <…> Я обращаюсь ко всем СМИ, лидерам общественного мнения, специалистам в области информационных технологий – я твердо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса. По мере подтвержденных фактов мы обязательно будем доводить до людей. Прошу опираться на информацию, которую выдаю я лично, либо руководители оперативного штаба, либо в рамках брифинга. Тех деятелей, недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейковые новости для расшатывания общественно-политической обстановки, во-первых, мы будем их знать, в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы будем их преследовать. У нас, к счастью, не 41-й год, когда паникеров и мародеров расстреливали, но ровно та же ситуация», - заключил он.
Добавим, что по словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в республике по состоянию на 16 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию обследовали 99 человек, продолжают обследование – 27, госпитализировано – 62, выписано – 42, амбулаторно на дому наблюдаются 20 человек.


Напомним, в Башкирии на данный момент не подтвердились результаты первых проб на коронавирус у пациентов из Кумертау, вернувшихся из Италии. Супружеская пара была госпитализирована с подозрением на опасную инфекцию. В ЖЭУ №4 в Салавате закрыли прием из-за коронавируса до 15 апреля. Каникулы школьников Башкирии могут быть продлены.

В Башкирии работает горячая линия по смертельной инфекции по телефону +7 (347) 286 58 27. С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Визы для итальянцев перестанут выдаваться. ВОЗ объявил ситуацию, связанную с распространением вируса, пандемией.


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Источник: gorobzor.ru
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