Хабиров пригрозил тем, кто распространяет фейковые новости о коронавирусе в регионе
В Башкирии будут наказывать тех, кто пишет фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции в регионе. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказал глава РБ Радий Хабиров.
По его словам, правительству нужно спокойно работать и достигать целей, которые оно ставит перед собой.
Напомним, в Башкирии на данный момент не подтвердились результаты первых проб на коронавирус у пациентов из Кумертау, вернувшихся из Италии. Супружеская пара была госпитализирована с подозрением на опасную инфекцию. В ЖЭУ №4 в Салавате закрыли прием из-за коронавируса до 15 апреля. Каникулы школьников Башкирии могут быть продлены.
В Башкирии работает горячая линия по смертельной инфекции по телефону +7 (347) 286 58 27. С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Визы для итальянцев перестанут выдаваться. ВОЗ объявил ситуацию, связанную с распространением вируса, пандемией.
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