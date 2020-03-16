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Маргарита Болычева временно возглавила Госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
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Маргарита Болычева временно возглавила Госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям назначена Маргарита Болычева. Кадровое решение Глава республики озвучил на оперативном совещании в Правительстве РБ, соответствующий указ уже подписан, сообщает РБК Уфа.



Предыдущий руководитель ведомства Руслан Мирсаяпов оставил пост в связи переходом на другую работу. С февраля он являетя торговым представителем России в Азербайджане.

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Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве. В 2015 году окончила факультет журналистики МГУ, в 2017-м — Высшую школу экономики. До 2019 года работала заместителем гендиректора фонда «Ялтинский международный экномический форум». С ноября 2019 года возглавляла автономную некоммерческую организацию Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

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Источник: ufa.rbc.ru
Фото: visualrian.ru
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