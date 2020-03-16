Маргарита Болычева временно возглавила Госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям назначена Маргарита Болычева. Кадровое решение Глава республики озвучил на оперативном совещании в Правительстве РБ, соответствующий указ уже подписан, сообщает РБК Уфа.







Предыдущий руководитель ведомства Руслан Мирсаяпов оставил пост в связи переходом на другую работу. С февраля он являетя торговым представителем России в Азербайджане.

Фото: visualrian.ru