Маргарита Болычева временно возглавила Госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям назначена Маргарита Болычева. Кадровое решение Глава республики озвучил на оперативном совещании в Правительстве РБ, соответствующий указ уже подписан, сообщает РБК Уфа.
Предыдущий руководитель ведомства Руслан Мирсаяпов оставил пост в связи переходом на другую работу. С февраля он являетя торговым представителем России в Азербайджане.
Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве. В 2015 году окончила факультет журналистики МГУ, в 2017-м — Высшую школу экономики. До 2019 года работала заместителем гендиректора фонда «Ялтинский международный экномический форум». С ноября 2019 года возглавляла автономную некоммерческую организацию Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».