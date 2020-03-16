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В России в особом порядке будут оплачивать больничный тем, кого отправят на карантин из-за коронавируса

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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В России в особом порядке будут оплачивать больничный тем, кого отправят на карантин из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами распорядился всем, кого отправили на карантин из-за коронавируса, оплачивать больничный в особом порядке.



Также он попросил своего заместителя Татьяну Голикову разработать систему стимуляции медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

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— Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами, — заявил Михаил Мишустин.
Кроме того, глава правительства поручил оперативно принять закон, разрешающий торговать безрецептурными лекарствами через интернет с доставкой. Этот законопроект обсуждался уже давно, однако до сегодняшнего дня его принятие откладывалось.

В ближайшее время в России запустят единую телефонную горячую линию по коронавирусу.

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Источник: ufa1.ru
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