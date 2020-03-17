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Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса

Уфимская администрация с 23 марта переходит на дистанционную форму работы. Об этом на оперативном совещании заявил градоначальник Ульфат Мустафин. Со следующей недели главы районов и сотрудники администрации города будут связываться по видеоконференции. Меры приняты из-за ситуации распространения опасного вируса Covid-19.



«Со следующей недели мы перейдем на дистанционный вариант проведения совещаний. Вместе собираться не будем. Все средства связи у нас есть, можем работать дистанционно. Если будут изменения, мы всегда оперативно можем собрать людей»,— отметил Ульфат Мустафин.

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Напомним, что 13 марта в ходе экстренного брифинга в Уфе специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Башкирии и мерах безопасности. 16 марта глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, ужесточающее меры недопущения коронавирусной инфекции на территорию республики, высказался о карантине в школах региона и о наказании за фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции. В администрации Уфы сообщили об отмене кабинетной системы обучения. Также сегодня в Минздраве РБ опровергли гибель женщины от коронавируса. РЖД вернут пассажирам деньги за «невозвратные» билеты. С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Выдача виз итальянцам будет остановлена. ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru
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