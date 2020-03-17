Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса

Уфимская администрация с 23 марта переходит на дистанционную форму работы. Об этом на оперативном совещании заявил градоначальник Ульфат Мустафин. Со следующей недели главы районов и сотрудники администрации города будут связываться по видеоконференции. Меры приняты из-за ситуации распространения опасного вируса Covid-19.







«Со следующей недели мы перейдем на дистанционный вариант проведения совещаний. Вместе собираться не будем. Все средства связи у нас есть, можем работать дистанционно. Если будут изменения, мы всегда оперативно можем собрать людей»,— отметил Ульфат Мустафин.



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