Мэрия Уфы переходит на дистанционную форму работы из-за коронавируса

Уфимская администрация с 23 марта переходит на дистанционную форму работы. Об этом на оперативном совещании заявил градоначальник Ульфат Мустафин. Со следующей недели главы районов и сотрудники администрации города будут связываться по видеоконференции. Меры приняты из-за ситуации распространения опасного вируса Covid-19.
«Со следующей недели мы перейдем на дистанционный вариант проведения совещаний. Вместе собираться не будем. Все средства связи у нас есть, можем работать дистанционно. Если будут изменения, мы всегда оперативно можем собрать людей»,— отметил Ульфат Мустафин.
Напомним, что 13 марта в ходе экстренного брифинга в Уфе специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Башкирии и мерах безопасности. 16 марта глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, ужесточающее меры недопущения коронавирусной инфекции на территорию республики, высказался о карантине в школах региона и о наказании за фейковые новости о распространении коронавирусной инфекции. В администрации Уфы сообщили об отмене кабинетной системы обучения. Также сегодня в Минздраве РБ опровергли гибель женщины от коронавируса. РЖД вернут пассажирам деньги за «невозвратные» билеты. С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Выдача виз итальянцам будет остановлена. ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram