Борис Мелкоедов временно возглавил Зилаирский район

Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Борис Мелкоедов накануне покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. С сегодняшнего дня он исполняет обязанности главы Зилаирского района республики.







Решение об этом было принято депутатами районного совета.



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Фото: Молодежная газета

Бывший глава администрации Зилаирского района Ильгиз Фаткуллин ушел в отставку.родился 8 декабря 1971 года в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.Трудовой путь начал в 1993 году оператором ОАО УНПЗ.В 1995 – 1997 — председатель комитета по делам молодежи Зилаирского района РБ;1997 – 1997 — начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ;1997 – 2004 – главный специалист Управления социально-экономической политики Администрации Президента Республики Башкортостан;2004 — 2008 — начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан;2008 – 2010 — руководитель пресс-службы Министерства регионального развития Российской Федерации;2010 – 2012 — министр связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан;с 29 октября 2012 года был руководителем Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан.Награжден почетной грамотой Министерства регионального развития России (2010).