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Борис Мелкоедов временно возглавил Зилаирский район

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 47
Рубрика: Политика
Теги: Зилаирский район
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Борис Мелкоедов временно возглавил Зилаирский район

Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Борис Мелкоедов накануне покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. С сегодняшнего дня он исполняет обязанности главы Зилаирского района республики.



Решение об этом было принято депутатами районного совета.

Борис Мелкоедов намерен покинуть пост главы Агентства по печати и СМИ

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Бывший глава администрации Зилаирского района Ильгиз Фаткуллин ушел в отставку.

Борис Николаевич Мелкоедов родился 8 декабря 1971 года в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Трудовой путь начал в 1993 году оператором ОАО УНПЗ.

В 1995 – 1997 — председатель комитета по делам молодежи Зилаирского района РБ;
1997 – 1997 — начальник лаборатории Опытного завода Академии наук РБ;
1997 – 2004 – главный специалист Управления социально-экономической политики Администрации Президента Республики Башкортостан;
2004 — 2008 — начальник Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан;
2008 – 2010 — руководитель пресс-службы Министерства регионального развития Российской Федерации;
2010 – 2012 — министр связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан;
с 29 октября 2012 года был руководителем Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан.
Награжден почетной грамотой Министерства регионального развития России (2010).

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Молодежная газета
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