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Евгений Семанько возглавил завод «Полиэф» в Благовещенске

Добавлено: 18.03.20
Просмотров: 74
Рубрика: Политика
Теги: Благовещенский район
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Евгений Семанько возглавил завод «Полиэф» в Благовещенске

На скандальном заводе «Полиэф», расположенного в Благовещенске, произошли кадровые перестановки. На предприятии сменился руководитель – генеральным директором организации назначен Евгений Семанько.



Об этом сообщает пресс-служба «Полиэф».  Известно, что прежний глава Михаил Юрин, занимавшего должность с апреля 2019 года, сложил с себя полномочия и  продолжит работу в московском корпоративном центре «Сибур».

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В релизе отмечено, что Евгений Семанько  с 2016 года работал на предприятии «СибурТюменьГаз», занимая должности директора по производству и по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

Произошедшие изменения могут быть связаны с многочисленные экологическими скандалами, в котором оказался замешан «Полиэф».

Напомним, ранее сообщалось о массовой гибели рыбы на реке Изяк. Тогда причиной происшествия стала деятельность завода «Полиэф». 

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Источник: gorobzor.ru
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