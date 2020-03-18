Евгений Семанько возглавил завод «Полиэф» в Благовещенске

На скандальном заводе «Полиэф», расположенного в Благовещенске, произошли кадровые перестановки. На предприятии сменился руководитель – генеральным директором организации назначен Евгений Семанько.







Об этом сообщает пресс-служба «Полиэф». Известно, что прежний глава Михаил Юрин, занимавшего должность с апреля 2019 года, сложил с себя полномочия и продолжит работу в московском корпоративном центре «Сибур».



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В релизе отмечено, что Евгений Семанько с 2016 года работал на предприятии «СибурТюменьГаз», занимая должности директора по производству и по охране труда, промышленной безопасности и экологии.Произошедшие изменения могут быть связаны с многочисленные экологическими скандалами, в котором оказался замешан «Полиэф».Напомним, ранее сообщалось о массовой гибели рыбы на реке Изяк. Тогда причиной происшествия стала деятельность завода «Полиэф».