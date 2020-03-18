По поручению Хабирова вице-премьер Ирек Сагитов принес извинения за грубость Оксане Савченко

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов встретился с депутатом Госсобрания-Курултая и восьмикратной паралимпийской чемпионкой Оксаной Савченко, с которой накануне случился конфликт.







«По поручению главы республики Радия Хабирова и первого заместителя премьер-министра правительства Андрея Назарова, сегодня еще раз лично принес свои извинения Оксане Владимировне Савченко! Искренне благодарен ей за то, что предоставила такую возможность. В дружеской беседе обсудили вопросы, связанные с развитием спорта в Башкортостане. Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами и применять в Республике их богатый опыт на практике. Уверен, что сегодня нам удалось преодолеть недопонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия. Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир!» — резюмировал Ирек Сагитов.

Ранее сообщалось о том, что вице-премьер регионального правительства принес извинения Оксане Савченко по телефону.





Напомним также, что паралимпийская чемпионка Оксана Савченко, столкнувшаяся с грубостью вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова, получила около 15 жалоб на аналогичное его поведение с другими людьми





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Фото: Инстаграм