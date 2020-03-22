Глава Архангельского района Ильшат Аминев плюнул на школьное питание и уехал отдыхать во Вьетнам

На минувшем заседании в рамках «Образовательного часа» глава региона Радий Хабиров вернулся к теме школьного питания, качество которого в республике все еще далеко от идеала.







Одним из бедовых районов Башкирии в плане организации детского питания оказался Архангельский — местные жители жалуются на недопустимое качество пищи для детей:

— Я неоднократно говорил о том, что глава администрации Архангельского района Аминев И.Н. не работать к нам приехал, а «бабки отбивать», — пишет один из местных жителей Марат Заиткулов на странице Радия Хабирова . — Наряду с традиционными для него схемами увода бюджетных средств, о которых я говорил ранее, он дошел до того, что посредством аутсорсинговой компании «Рассвет», которую, возможно, сам и учредил, стал объедать детей. Сам он и иже с ним добротно питаются в кафе, открытом в районном Доме культуры и содержащемся на бюджетные средства. Ну, а детей, как показали неоднократные проверки, кормят пустым супом и гнилыми яблоками. На их полноценное и качественное питание средств не остается!..









Впрочем, на встречу с Радием Хабировым глава Архангельского района попасть не смог — согласно источнику в администрации района, Ильшат Аминев ушел в отпуск, уехал отдыхать во Вьетнам. По новым правилам по возвращению из отпуска он должен будет две недели провести на карантине.

Напомним, система школьного питания в регионе все еще не налажена. При этом власти Башкирии обещали к новому учебному году полностью и бесплатно обеспечить качественным горячим питанием учащихся младших классов. Возможно, пандемия коронавируса внесет корректировки в эти планы.