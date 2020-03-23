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Хабиров: "Covid-2019 однозначно появится на территории Башкирии"

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров: "Covid-2019 однозначно появится на территории Башкирии"

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили вопрос поощрения врачей, работающих непосредственно с больными, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.



Он подчеркнул, что Covid-2019 однозначно появится на территории РБ, и медики ежедневно рискуют, контактируя с больными.

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«Надо быть очень наивным и даже глупым, чтобы думать, что инфекция у нас не появится. Однозначно появится. Это вопрос времени. При такой сильной миграции – у нас только 15 тысяч наших жителей побывали за границей за последние две недели – это точно появится. Те врачи, которые сейчас работают на переднем фланге должны быть материально поощрены», - объявил глава.
Радий Хабиров распорядился предоставить ему списки врачей, находящийся под угрозой.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 23 марта, все сотрудники транспортной сферы обязаны носить медицинские маски. Об этом на вчерашнем брифинге по предотвращению коронавирусной инфекции сообщил врио заместителя председателя госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Олег Гилев.

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Источник: gorobzor.ru
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