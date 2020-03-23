Хабиров: "Covid-2019 однозначно появится на территории Башкирии"

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили вопрос поощрения врачей, работающих непосредственно с больными, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.







Он подчеркнул, что Covid-2019 однозначно появится на территории РБ, и медики ежедневно рискуют, контактируя с больными.

«Надо быть очень наивным и даже глупым, чтобы думать, что инфекция у нас не появится. Однозначно появится. Это вопрос времени. При такой сильной миграции – у нас только 15 тысяч наших жителей побывали за границей за последние две недели – это точно появится. Те врачи, которые сейчас работают на переднем фланге должны быть материально поощрены», - объявил глава.



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