"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин

Сегодня, 23 марта, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров жестко высказался о блогерше, недавно прибывшей из Таиланда, но игнорирующей карантин.







- Нужно принять меры в отношении тех, кто злостно, хамски и публично заявляют, что не будут выполнять наши правила. Все будут. Я вчера любовался, у нас одна дама, значит, вслух заявляет, что ничего делать не будет. Наказать ее! – заявил Радий Хабиров.