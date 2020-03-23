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"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин

Сегодня, 23 марта, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров жестко высказался о блогерше, недавно прибывшей из Таиланда, но игнорирующей карантин.



- Нужно принять меры в отношении тех, кто злостно, хамски и публично заявляют, что не будут выполнять наши правила. Все будут. Я вчера любовался, у нас одна дама, значит, вслух заявляет, что ничего делать не будет. Наказать ее! – заявил Радий Хабиров.

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Имя дамы глава региона не назвал, но ни для кого не секрет, что речь шла о известной инстаграм-блогерше Гузель Шарафутдиновой, которая отказалась идти на самоизоляцию после поездки в Таиланд.

Напомним, что накануне девушка вместе с супругом и маленькой дочкой вернулась из поездки в Азию. Согласно новым федеральным правилам, все туристы, прибывшие в Россию обязаны сообщать о приезде в минздрав и уходить на двухнедельную самоизоляцию

Источник: www.ufa.kp.ru
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