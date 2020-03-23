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"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса

Сегодня, 23 марта, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса. Руководитель региона на оперативном совещании в правительстве поручил всем отпускникам вернуться на рабочие места.



«Это что такое? У людей что, мозгов нет? Они не понимают, что ситуация вообще-то предчезвычайная. Немедленно – я подчеркиваю. И мне завтра доклад, что они в 8 часов утра сидят на работе», - сказал он.

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Радий Хабиров перечислил тех, кто находится не на местах, ими оказались главы Архангельского района Ильшат Аминев, Аургазинского района Зуфар Идрисов, Балтачевского района Ильгиз Субушев, Белебеевского района Азат Сахабиев. Руководитель республики отметил, что «этот кризис – время возможностей», и просевшие показатели должны выровняться к концу года – а этого модно добиться лишь ежедневной работой.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании Радий Хабиров сказал, что Covid-2019 однозначно появится на территории РБ, и поручил поощрить медиков. Ранее региональные власти сообщили, сколько человек накажут за нарушение самоизоляции. Также в минздраве озвучили актуальную статистику по распространению коронавируса в республике.

Напомним, сегодня Хабиров подчеркнул, что Covid-2019 однозначно появится на территории РБ, и медики ежедневно рискуют, контактируя с больными.

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Источник: gorobzor.ru
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