"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса

Сегодня, 23 марта, глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса. Руководитель региона на оперативном совещании в правительстве поручил всем отпускникам вернуться на рабочие места.







«Это что такое? У людей что, мозгов нет? Они не понимают, что ситуация вообще-то предчезвычайная. Немедленно – я подчеркиваю. И мне завтра доклад, что они в 8 часов утра сидят на работе», - сказал он.



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