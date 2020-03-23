Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии из-за коронавируса закроют бассейны и кинотеатры

В Башкирии из-за коронавируса закроют бассейны и кинотеатры

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии из-за коронавируса закроют бассейны и кинотеатры

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил внести изменения в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Поправки подразумевают сокращение количества пребывающих на мероприятиях людей и закрытие некоторых учреждений.



«В указ о введении статуса повышенной готовности при ЧС. Мы количество собирающихся на мероприятиях сокращаем с 250 до 50 человек. Внести указ закрыть на территории Республики Башкортостан все бассейны. Нужно открыть два дополнительных обсерватора на границе республики. Один – на границе с Татарстаном, другом – с Челябинской областью. И четвертый момент: мы закрываем все кинотеатры».

"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса

Читайте также:

"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса
Указ должны подписать сегодня, 23 марта, до 14:00. С того же момента он вступает в силу.

Хабиров добавил, что учреждения допобразования, спортивные секции пока не закрываются, и поручил вести работу с тренерами, директорами школ по вопросам повышенных санитарных правил.

Сегодня, 23 марта, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров жестко высказался о блогерше, недавно прибывшей из Таиланда, но игнорирующей карантин.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Хабиров подписал указ о проведении в районах Башкирии дней чистоты
Политика
Хабиров подписал указ о проведении в районах Башкирии дней чистоты
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Здравоохранение
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности по коронавирусу
Здравоохранение
Хабиров ввел в Башкирии режим повышенной готовности по коронавирусу
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
Политика
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта
Здравоохранение
В Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта
Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации
Политика
Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации
В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана
Политика
В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: