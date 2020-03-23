В Башкирии из-за коронавируса закроют бассейны и кинотеатры

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил внести изменения в указ о введении статуса повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Поправки подразумевают сокращение количества пребывающих на мероприятиях людей и закрытие некоторых учреждений.







«В указ о введении статуса повышенной готовности при ЧС. Мы количество собирающихся на мероприятиях сокращаем с 250 до 50 человек. Внести указ закрыть на территории Республики Башкортостан все бассейны. Нужно открыть два дополнительных обсерватора на границе республики. Один – на границе с Татарстаном, другом – с Челябинской областью. И четвертый момент: мы закрываем все кинотеатры».