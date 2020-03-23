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"Коллеги, настраивайтесь, это не каникулы": Хабиров рассказал о дистанционном обучении детей в период пандемии коронавируса

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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"Коллеги, настраивайтесь, это не каникулы": Хабиров рассказал о дистанционном обучении детей в период пандемии коронавируса

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании обсудили и ситуацию в сфере образования, сложившуюся в результате мировой пандемии. На заседании выступил министр образования и науки Айбулат Хажин. По его словам, на данный момент в республике продолжают функционировать все 1039 дошкольных учреждений. Там приняты дополнительные карантинные меры: ограничение доступа родителей в помещения ДОО, изменение графика прогулов, отменены перемещения детей внутри учреждений.



Что касается школ, то здесь к 1 апреля будут разработаны проекты по полноценному переходу на дистанционное обучение. В таком режиме получат образование более 488 тысяч детей. Несмотря на то, что каникулы продлены до 5 апреля, Радий Хабиров отметил, что уроки вернутся уже 2 числа. Это сделано для того, чтобы школьникам не было скучно. Однако время проведения уроков сокращено до 30 минут. Вузы и ссузы уже перешли на дистанционное обучение.

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— Мы каникулы продлили до 6 апреля. Но с высокой долей вероятности мы встроимся в федеральное решение о продлении до 12 апреля. Обращаю внимание, что каникулы до 2, со 2 начинается учеба. Это важно понять, чтобы они не расхолаживались. Мы сужаем досуг, они начнут с ума сходить. Делом пусть занимаются, учатся. Со 2 начинается учеба! Министерству надо проявить свои творческие качества. Мы технологически не готовы. У вас есть целая неделя, чтобы изучить практики. Коллеги, настраивайтесь, это не каникулы. О продлении или не продлении до 12 мы сообщим в четверг, — заключил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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