Хабиров пришел в ярость из-за движения А.У.Е. в Уфе и поручил разобраться с группировками малолетних детей

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с группировками малолетних детей, придерживающихся субкультуры А.У.Е. Такое заявление он сделал на оперативном совещании в Правительстве республики. По его словам, он увидел репортаж телеканала БСТ о бандах подростков, терроризирующих торговые центры Уфы, и пришел в ярость.







Радий Хабиров, глава региона:



«Откровенно говоря, я возмущен был, когда посмотрел этот сюжет. Я был в ярости. Мы умничали, что АУЕ у нас нет, а тут такое. Эти дети, вполне возможно, из нормальных семей. Пока они шакалятами не выросли, ими надо заниматься».

«Выезжайте, найдите этот торговый центр, вытряхните оттуда этих негодяев. Пусть в школах проведут работу. А вдруг они в школе уже междусобойчики устраивают? В первую очередь я накажу директоров этих школ. Вам поручение, вечером мне доложите. Чтобы этого не повторялось больше».

«Спасибо журналистам БСТ, они вскрыли этот факт. Вот еще эти шакалята будут поднимать голову и нормальных детей травить. Поставьте туда сильных ребят, чтобы их вышвырнули оттуда».

Ответственными за происходящее руководитель региона назвал, в первую очередь, директоров школ, в которых обучаются ребята. По словам Хабирова, в данной ситуации необходима тщательная проверка образовательных учреждений.В конце своей речи Радий Хабиров поблагодарил журналистов телеканала «БСТ» за репортаж.