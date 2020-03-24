Паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова выдвинули на пост зампреда комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту

Депутаты от «Единой России» в Госсобрании РБ поддержали кандидатуру Ирека Зарипова на пост заместителя председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая республики. Сегодня, 24 марта, во время заседания фракции в башкирском парламенте депутаты провели тайное голосование. По его итогам Ирек Зарипов набрал 52 голоса, его оппонент Марат Шафиков – 4 голоса.







«Мы на депутатском голосовании на заседании Госсобрания республики так же поддержим его кандидатуру», - подытожил руководитель фракции «Единая Россия» в башкирском парламенте Рустам Ишмухаметов.



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Источник: Арина Рахимкулова

Напомним, должность зампредседателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая республики была вакантной с 13 февраля после того, как Андрей Иванюта досрочно отказался от депутатского мандата и был назначен и.о.главы Белорецкого района.