Паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова выдвинули на пост зампреда комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту
Комментарии (0)
Депутаты от «Единой России» в Госсобрании РБ поддержали кандидатуру Ирека Зарипова на пост заместителя председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая республики. Сегодня, 24 марта, во время заседания фракции в башкирском парламенте депутаты провели тайное голосование. По его итогам Ирек Зарипов набрал 52 голоса, его оппонент Марат Шафиков – 4 голоса.
«Мы на депутатском голосовании на заседании Госсобрания республики так же поддержим его кандидатуру», - подытожил руководитель фракции «Единая Россия» в башкирском парламенте Рустам Ишмухаметов.Напомним, должность зампредседателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая республики была вакантной с 13 февраля после того, как Андрей Иванюта досрочно отказался от депутатского мандата и был назначен и.о.главы Белорецкого района.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Арина Рахимкулова
Загрузка...
Читайте также
Политика
Белорецкий район может возглавить Андрей Иванюта
Политика
В Башкирии депутаты предложили изменить названия трех комитетов
Политика
Руслан Хабибов назначен министром спорта и молодежной политики РБ
Общество
В Башкирии общественники займутся независимой оценкой качества условий оказания услуг в образовании, культуре и здравоохранении
Культура
В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
Политика
Айрат Шаммазов избран председателем Общественной палаты Уфы
Общество
В Уфе прошла научно-практическая конференция «Молодежь — стратегический ресурс башкирского народа»
Человек и закон
Хайдар Валеев займёт пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии