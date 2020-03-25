Главе Межгорья Илье Терехову сделали строгое предупреждение за употребление алкоголя в рабочее время
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Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по партийному строительству и вопросам организационно-кадровой работы при региональном отделении «Единой России».
Отмечается, что комиссия рассмотрела юридическую и этическую стороны инцидента.
«По результатам работы комиссии было принято решение строго предупредить Терехова о недопустимости подобных действий. Также местному политическому совету в Межгорье рекомендовано рассмотреть этот вопрос дополнительно», - рассказал секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Гособрания Башкирии Константин Толкачев.Напомним, Илья Терехов, а также автор ролика – общественник Дмитрий Лакида рассказывали свои версии случившегося.
Источник:
gorobzor.ru
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