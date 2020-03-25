Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 марта, внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения коронавируса.







В документе сказано, что всем гражданам, прибывшим из зарубежа, необходимо обеспечить карантинное пребывание дома на протяжение 14 дней. Ограничение также касается и людей, которые проживают с ними в квартире. Во время самоизоляции запрещается посещать работу, учебу, общественные места за исключением покупки продуктов, лекарств, средств защиты. Теперь также лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома и посещать общественные места.









В изменениях также указано, что школьные каникулы продлятся до 1 апреля, со 2-го апреля нужно будет организовать переход на дистанционное обучение.Глава также постановил приостановить деятеьность дискотек, ночных клубов, театров, кружков, секций, детских игровых комнат, иных развлекательных и досуговых центров.Также планируется приостановить работу спортивных секций, фитнес-центров и кружков, аквапарков, плавательных бассейнов и любых других объектов физической культуры и спорта.В барах и кафе рекомендовано следить за тем, чтобы в помещении было не более 50 человек, и чтобы посетители сидели друг от друга на расстоянии полутора метров. Оплату рекомендуется принимать по безналичному расчету, запрещается также курить кальяны и отдать предпочтение дистанционному обслуживанию, то есть на вынос.

Министерству образования дали указание обеспечить питанием учащихся на время дистанционного обучения и организовать работу по выдаче питания.



Постановлено также в первую очередь обеспечивать масками и средствами индивидуальной защиты медицинских сотрудников.



Напомним, сейчас в Башкирии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Первыми из них оказались две жительницы Дюртюлей - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. Третий пациент – 51-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. Четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок.





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