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Хабиров рассказал, какие льготы можно получить в Башкирии в условиях коронавируса

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров рассказал, какие льготы можно получить в Башкирии в условиях коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, посвященном коронавирусу разъяснил, как на территории республики будет реализовываться указ Владимира Путина о мерах, призванных ограничить угрозу распространения коронавируса в регионе.



По словам руководителя региона, в республике действительно введут отдых в период с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. При этом структуры жизнеобеспечения, в том числе аптеки и магазины, банки транспорт, а также органы властей всех уровней продолжают работу, отметил он.

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Отдельно  Хабиров разъяснил, как будут делать выплаты по пособиям и льготам и попросил башкирское МФЦ проанализировать процессы и подумать, как минимизировать потоки людей в учреждение. 
«Все социальные пособия и льготы, положенные в течение шести месяцев, будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям. Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень доходы, чтобы получить такую поддержку», – объяснил глава.
Радий Хабиров отметил, что выплаты ветеранам и труженникам тыла в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей, соответственно, которые положены к 75-летю Победы, будут выданы до майских праздников. 

Кроме того, все семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно.  «Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся уже в июне», – выделил он.

До конца текущего года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, также до уровня МРОТ будут увеличены пособия по безработице


По словам Радия Хабирова, также вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

«Например, если челочек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгирвать его. Очень важно. Такой же механизм пролонгации кредитов предусмотрен и для индивидуальных предпринимателей», – рассказал он. 
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Источник: gorobzor.ru
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