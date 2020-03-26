Хабиров рассказал, какие льготы можно получить в Башкирии в условиях коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, посвященном коронавирусу разъяснил, как на территории республики будет реализовываться указ Владимира Путина о мерах, призванных ограничить угрозу распространения коронавируса в регионе.







По словам руководителя региона, в республике действительно введут отдых в период с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. При этом структуры жизнеобеспечения, в том числе аптеки и магазины, банки транспорт, а также органы властей всех уровней продолжают работу, отметил он.

«Все социальные пособия и льготы, положенные в течение шести месяцев, будут продлеваться автоматически без хождения по инстанциям. Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень доходы, чтобы получить такую поддержку», – объяснил глава.









Отдельно Хабиров разъяснил, как будут делать выплаты по пособиям и льготам и попросил башкирское МФЦ проанализировать процессы и подумать, как минимизировать потоки людей в учреждение.Радий Хабиров отметил, что, соответственно, которые положены к 75-летю Победы, будут выданы до майских праздников.Кроме того,, будут получать по пять тысяч ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно. «Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся уже в июне», – выделил он.До конца текущего годабудут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, также до уровня МРОТ будут увеличены

По словам Радия Хабирова, также вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

«Например, если челочек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгирвать его. Очень важно. Такой же механизм пролонгации кредитов предусмотрен и для индивидуальных предпринимателей», – рассказал он.

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