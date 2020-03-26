Хабиров подписал указ о стимулирующих выплатах для медиков во время коронавируса

Глава Башкирии подписал распоряжение о стимулирующих выплатах врачам-инфекционистам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.







Согласно указу, размер стимулирующих выплат составит от 5 до 25 тысяч рублей. Наименьшая надбавка у младшего медицинского персонала, 15 тысяч рублей у среднего, а наибольшую сумму получат специалисты с высшим немедицинским образованием. Но надбавки коснутся только тех, кто работает непосредственно с заболевшими коронавирусом. Кроме того, указ предполагает надбавки за риск заражения – 5 тысяч рублей врачам и 2,5 тысячи рублей среднему медперсоналу. Расчет таких бонусов будет вестись с 18 марта.



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Также с сегодняшнего дня, 26 марта, вступает в силу указ с дополнительными мерами по снижению риска распространения коронавируса. Теперь на самоизоляции должны находиться не только прибывшие из-за рубежа граждане, но и неработающие жители в возрасте 65 лет. Дошкольные учреждения закрывают свои двери на время каникул. Со 2 апреля они перейдут в режим дистанционного обучения. Помимо прочего, закрываются все фитнес-центры, спортивные учреждения, развлекательные и досуговые заведения. В местах общепита будут считать количество гостей – не более 50, а оплата переводится на безналичную.