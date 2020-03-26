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Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Политика
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Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова

Тимур Мухаметьянов освобожден от должности главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с журналистами. По его словам, господин Мухаметьянов переведен на другую работу. 



Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса. Однако, по мнению руководителя региона, это скорее мешало, чем помогало. Хабиров считает, что в комитете требуется «более приземленный подход».

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Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Я ему предложил другую должность, я бы даже сказал, что более высокую работу. Мне для решения проблем на дорогах нужен более приземленный подход, может, не такой творческий, как у него. А такой: сказал - сделал»
О преемнике Мухаметьяновf не сообщается. Также неизвестно, какую должность займет сам экс-председатель Госкомтранса.


Справка:
Тимур Мухаметьянов родился 29 ноября 1984 года в городе Кумертау. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет. Позднее, получил дополнительное образование, успешно завершив курс обучения в Государственном университете «Высшая школа экономики», а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность, Мухаметьянов начал в 2008 году, в Министерстве регионального развития Российской Федерации, где работал в качестве специалиста 1 разряда. Позже, занял должность главного специалиста-эксперта отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.

Затем, начиная с 2010 года, последовательно замещал должности специалиста 1 разряда, главного специалиста-эксперта, заместителя начальника и начальника отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества, Министерства транспорта Российской Федерации.

Впоследствии, с июля 2017 года занимал должность председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Источник: bash.news
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