Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова

Тимур Мухаметьянов освобожден от должности главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с журналистами. По его словам, господин Мухаметьянов переведен на другую работу.







Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса. Однако, по мнению руководителя региона, это скорее мешало, чем помогало. Хабиров считает, что в комитете требуется «более приземленный подход».

«Я ему предложил другую должность, я бы даже сказал, что более высокую работу. Мне для решения проблем на дорогах нужен более приземленный подход, может, не такой творческий, как у него. А такой: сказал - сделал»