Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова

Тимур Мухаметьянов освобожден от должности главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с журналистами. По его словам, господин Мухаметьянов переведен на другую работу.
Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса. Однако, по мнению руководителя региона, это скорее мешало, чем помогало. Хабиров считает, что в комитете требуется «более приземленный подход».
«Я ему предложил другую должность, я бы даже сказал, что более высокую работу. Мне для решения проблем на дорогах нужен более приземленный подход, может, не такой творческий, как у него. А такой: сказал - сделал»
О преемнике Мухаметьяновf не сообщается. Также неизвестно, какую должность займет сам экс-председатель Госкомтранса.
Справка: Тимур Мухаметьянов родился 29 ноября 1984 года в городе Кумертау. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет. Позднее, получил дополнительное образование, успешно завершив курс обучения в Государственном университете «Высшая школа экономики», а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность, Мухаметьянов начал в 2008 году, в Министерстве регионального развития Российской Федерации, где работал в качестве специалиста 1 разряда. Позже, занял должность главного специалиста-эксперта отдела межгосударственного сотрудничества и протокола Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества.
Затем, начиная с 2010 года, последовательно замещал должности специалиста 1 разряда, главного специалиста-эксперта, заместителя начальника и начальника отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества, Министерства транспорта Российской Федерации.
Впоследствии, с июля 2017 года занимал должность председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.