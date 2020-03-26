Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров готовится назначить Андрея Назарова премьер-министром Башкирии

Хабиров готовится назначить Андрея Назарова премьер-министром Башкирии

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 27
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Хабиров готовится назначить Андрея Назарова премьер-министром Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ведет подготовку по производству первого вице-премьера Андрея Назарова в премьеры. «Де-факто он уже стал премьером. Начинаем процесс подготовки де-юре»,— отметил он на встрече с главными редакторами СМИ.

Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова

Читайте также:

Хабиров освободил от должности главу Госкомтранса Тимура Мухаметьянова
Глава признался, что у него были сомнения, сможет ли его личный друг справиться с этой работой, так как сформированная им команда была в первую очередь была «нацелена» на него самого. Но Андрею Назарову удалось зарекомендовать себя как работоспособного члена команды, готового работать даже по воскресеньям.
«Ему удалось плавно пройти этот этап, поменять устоявшийся формат отношений (в команде главы.— "Ъ-Уфа")»,— заключил господин Хабиров.

Источник: www.kommersant.ru
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии пик заражения коронавирусом прогнозируют в мае-июне
Здравоохранение
В Башкирии пик заражения коронавирусом прогнозируют в мае-июне
В Башкирии будут следить за ценами на медицинские маски
Здравоохранение
В Башкирии будут следить за ценами на медицинские маски
Радий Хабиров побывал на автозаводе в Тольятти и рассказал о своей первой машине
Политика
Радий Хабиров побывал на автозаводе в Тольятти и рассказал о своей первой машине
За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов
Политика
За что в Башкирии будут отвечать два первых вице-премьера – Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов
Радий Хабиров принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»
Политика
Радий Хабиров принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»
В Белокатайском районе появится бассейн
Политика
В Белокатайском районе появится бассейн
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Политика
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Радий Хабиров прокомментировал инициативу кабмина об уходе в отставку
Политика
Радий Хабиров прокомментировал инициативу кабмина об уходе в отставку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: