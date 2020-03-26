Хабиров готовится назначить Андрея Назарова премьер-министром Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ведет подготовку по производству первого вице-премьера Андрея Назарова в премьеры. «Де-факто он уже стал премьером. Начинаем процесс подготовки де-юре»,— отметил он на встрече с главными редакторами СМИ.



«Ему удалось плавно пройти этот этап, поменять устоявшийся формат отношений (в команде главы.— "Ъ- Уфа ")»,— заключил господин Хабиров.

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Глава признался, что у него были сомнения, сможет ли его личный друг справиться с этой работой, так как сформированная им команда была в первую очередь была «нацелена» на него самого. Но Андрею Назарову удалось зарекомендовать себя как работоспособного члена команды, готового работать даже по воскресеньям.