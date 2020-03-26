Хабиров готовится назначить Андрея Назарова премьер-министром Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ведет подготовку по производству первого вице-премьера Андрея Назарова в премьеры. «Де-факто он уже стал премьером. Начинаем процесс подготовки де-юре»,— отметил он на встрече с главными редакторами СМИ.
Глава признался, что у него были сомнения, сможет ли его личный друг справиться с этой работой, так как сформированная им команда была в первую очередь была «нацелена» на него самого. Но Андрею Назарову удалось зарекомендовать себя как работоспособного члена команды, готового работать даже по воскресеньям.
«Ему удалось плавно пройти этот этап, поменять устоявшийся формат отношений (в команде главы.— "Ъ-Уфа")»,— заключил господин Хабиров.