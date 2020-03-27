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В России до лета приостановят работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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В России до лета приостановят работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс, сказано в распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства. Они не будут работать до 1 июня.



Также премьер поручил с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность общепита, кроме дистанционной торговли — доставки.

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— Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, — сказано в документе.
Продлить проживание будет нельзя. А тем, кто уже находится в санатории или детском лагере, обеспечат условия самоизоляции и питание.

Источник: ufa1.ru
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