В связи с коронавирусом Хабиров дал важное поручение МФЦ

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал обращение президента России Владимира Путина от 25 марта. Руководитель республики дал важное поручение руководству МФЦ.







Радий Хабиров напомнил, что Владимир Путин предложил ввести упрощенную схему получения тех или иных пособий и льгот.

— Я вообще прошу МФЦ наш внимательно проанализировать ситуацию, подумать в рамках внутренних регламентов что еще можно сделать, чтобы минимизировать потоки людей в МФЦ — онлайн-режим и так далее, — сказал Радий Хабиров.



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