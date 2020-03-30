Алан Марзаев возглавил Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал Алан Марзаев. Об этом стало известно сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в Правительстве республики.







Ранее руководитель региона на встрече с журналистами рассказал, что перевел Тимура Мухаметьянова, который занимал пост председателя комитета с 2017 года на другую работу. По его словам, чиновник проявил себя «творчески», однако ему не хватило более «приземленного подхода» на данной должности. Сегодня Мухаметьянов официально отправлен в отставку, о его предстоящей работе не сообщается.

с 2019 года возглавлял управление дорожного хозяйства республики. Ранее работал с Радием Хабировым в администрации президента России. По образованию экономист.