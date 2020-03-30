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Алан Марзаев возглавил Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Алан Марзаев возглавил Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Им стал Алан Марзаев. Об этом стало известно сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в Правительстве республики.



Ранее руководитель региона на встрече с журналистами рассказал, что перевел Тимура Мухаметьянова, который занимал пост председателя комитета с 2017 года на другую работу. По его словам, чиновник проявил себя «творчески», однако ему не хватило более «приземленного подхода» на данной должности. Сегодня Мухаметьянов официально отправлен в отставку, о его предстоящей работе не сообщается. 

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Справка
Алан Марзаев с 2019 года возглавлял управление дорожного хозяйства республики. Ранее работал с Радием Хабировым в администрации президента России. По образованию экономист.

Источник: bash.news
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