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Хабиров возмутился несоблюдением выпущенных указов по коронавирусу

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров возмутился несоблюдением выпущенных указов по коронавирусу

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сказал, что в республике в начале карантина большинство людей соблюдало режим самоизоляции, чего не скажешь о некоторых заведениях и торговых точках.



«Не буду говорить, что мы уж больно сильно преследовали учреждения, те организации, которые нарушали Положение о решении президента и моего указа. С сегодняшнего дня я прошу быть здесь все таки более внимательными, более ответственными», – рассказал Радий Хабиров.

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В пример наплевательского отношения к карантинным мерам онпривел «антикарантинную вечеринку», котора прошла в Уфе.

«Надо разобраться с ночным клубом, который это допустил, надо молодых людей привлечь к административной ответственности. У нас были случаи, когда целый ряд магазинов не закрывался, которые должны были быть закрыты, поэтому давайте наведем порядок в этой связи», – подытожил глава республики. 
Ранее сообщалось о том, что самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, недавно перебравшийся на постоянное место жительства в Уфу, призвал горожан соблюдать правила самоизоляции в период карантинной недели.

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Источник: gorobzor.ru
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