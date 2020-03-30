Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Как он заявил в ходе правительственного совещания, для этого можно привлечь студентов-медиков.







«Представьте, что у нас завтра-послезавтра тысяча инфицированных. Медицину надо настраивать на это, на большие показатели, чтобы все у вас работало, начиная не только со стен, а завершая необходимым оборудованием и врачами. Надо подумать, что делать с врачами. Я вновь об этом говорю, у нас на удаленке находятся медики-старшекурсники. Может быть, с ними уже надо провести разговоры и сбивать их в бригады, которые вам будут помогать. Потом времени для этого не будет. Ни на обучение, ни на инструктаж и так далее. Готовьтесь к самым плохим сценариям», – сообщил Радий Хабиров.



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Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики сообщил самые последние данные о распространении коронавируса в регионе. Также стало известно, что в Башкирии организуют патрулирование улиц для соблюдения карантинного режима.