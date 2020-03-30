Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 104
Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
Радий Хабиров поручил привлечь студентов-медиков для борьбы с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Как он заявил в ходе правительственного совещания, для этого можно привлечь студентов-медиков.  



«Представьте, что у нас завтра-послезавтра тысяча инфицированных. Медицину надо настраивать на это, на большие показатели, чтобы все у вас работало, начиная не только со стен, а завершая необходимым оборудованием и врачами. Надо подумать, что делать с врачами. Я вновь об этом говорю, у нас на удаленке находятся медики-старшекурсники. Может быть, с ними уже надо провести разговоры и сбивать их в бригады, которые вам будут помогать. Потом времени для этого не будет. Ни на обучение, ни на инструктаж и так далее. Готовьтесь к самым плохим сценариям», – сообщил Радий Хабиров.

В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные

Читайте также:

В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики сообщил самые последние данные о распространении коронавируса в регионе. Также стало известно, что в Башкирии организуют патрулирование улиц для соблюдения карантинного режима. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
Здравоохранение
Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса
Политика
"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса
В Башкирии на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено 250 млн рублей
Здравоохранение
В Башкирии на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено 250 млн рублей
«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом
Политика
«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом
Радий Хабиров поручил Минздраву проработать вопрос стимулирования выпускников-медиков
Здравоохранение
Радий Хабиров поручил Минздраву проработать вопрос стимулирования выпускников-медиков
Власти Башкирии придумали как привлечь врачей узких специальностей в районы
Здравоохранение
Власти Башкирии придумали как привлечь врачей узких специальностей в районы
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг глав муницпалитетов
Политика
Радий Хабиров предложил ввести рейтинг глав муницпалитетов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: