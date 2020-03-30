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Хабиров пригрозил ввести "сухой закон" в период карантина по коронавирусу

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров пригрозил ввести "сухой закон" в период карантина по коронавирусу

Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил введение «сухого закона» в республике. Такие меры могут быть предприняты, если в регионе в период карантина по коронавирусу увеличится число пожаров, преступлений и случаев домашнего насилия.



«Если мы будем фиксировать рост общественных правонарушений, если пойдут факты домашнего насилия и так далее, я не остановлюсь. Я объявлю просто на территории республики сухой закон. Давайте за этим будем смотреть. Я пока такой необходимости не вижу, магазины оборот какой-то дают, да и людям посидеть дома с бокалом вина – почему бы и нет, все же нерабочие дни. Но если мы почувствуем, что какая-то кривая уйдет вниз, то примем решение», — отметил глава региона.

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Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров поручил помочь врачам в борьбе с коронавирусом. Как он заявил в ходе правительственного совещания, для этого можно привлечь студентов-медиков.  

Источник: gtrk.tv
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