В Башкирии в скором времени может быть введен полный карантин

Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. Точные даты вступления карантинных мер пока не уточняется.







По словам Радия Хабирова, ему пришла рекомендация от премьер-министра России Михаила Мишустина о введении режима самоизоляции на территории Башкирии. Глава республики соберет экстренное совещание с главами муниципалитетов для разработки соответствующего плана. Заседание назначено на семь вечера.

«Пришла рекомендация ввести режим самоизоляции на всех территориях Российской Федерации. Скорее всего, сегодня глав муниципалитетов в районе 19:00 я соберу на ВКС. Начинайте готовить ваши ресурсы. Коллеги, сегодня вечером обсудим, что мы делаем, чтобы режим наш соблюдался. Пока начинайте отрабатывать, чем вам помочь»

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о введении карантина в столице России. Количество заболевших в городе превысило 1000 человек. Теперь выйти из дома можно будет на работу, в больницу для оказания неотложной помощи, выбросить мусор и выгулять собаку на расстоянии в 100 метрах от дома. Город при этом не закрыт: выехать и въехать в Москву по-прежнему реально. Кстати, выйти в аптеку или магазин тоже можно, но только если они находятся недалеко от дома.