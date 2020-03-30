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В Башкирии в 2020 году могут отменить проведение Сабантуя

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии в 2020 году могут отменить проведение Сабантуя

Органы власти не видят необходимости в проведении праздника Сабантуя. Об этом заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов во время брифинга, посвященного мерам по повышению устойчивости экономики региона.



По словам заместителя Премьера министра РБ, пока праздники не отменены,  но вопрос о их проведении будет решаться по мере необходимости.

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«Сабантуй и иные мероприятия, которое собирает большое количество людей, будем ориентироваться по мере необходимости. Скорее всего, нам не до Сабантуев. Мы усиленно должны провести весенне-полевые работы, а потом перейти на кормпроизводство, затем уже переходим на уборку. Пока мы необходимости в проведении праздников не видим»,  — рассказал Ильшат Фазрахманов.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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