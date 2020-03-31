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В Башкирии закрывается автобусное сообщение между республикой и другими регионами

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии закрывается автобусное сообщение между республикой и другими регионами

«Башавтотранс» с сегодняшнего вечера прекращает автобусное сообщение между Башкирией и другими регионами. Внутри республики пассажирское сообщение будет минимизировано, чтобы граждане успели вернуться к месту жительства, сообщил на брифинге заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев.



Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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Об изменениях в работе частных перевозчиков представитель администрации пока не сообщил, но сказал, что им даны такие же рекомендации.

Такси, по его словам, будет работать в прежнем режиме.

В Уфе наполовину сокращено количество общественного транспорта, а время его работы ограничено периодом с 6 до 20 ч. Соответствующее распоряжение сегодня на оперативном совещании отдал сити-менеджер Ульфат Мустафин. До сегодняшнего дня транспорт работал по режиму выходного дня: его количество было сокращено на треть, с 2,15 тыс. до 1,5 тыс. единиц, сообщили в администрации.


В Башкирии с сегодняшнего вечера, с 20 ч, вводится режим полной самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Пока в республике установлено семь инфицированных, еще более ста человек находятся под подозрением.

Напомним, что в Уфе общественный транспорт на время самоизоляции перестанет ходить после 20:00. Это решение принял мэр города Ульфат Мустафин и сообщил о нем сегодня, 31 марта.

Источник: www.kommersant.ru
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