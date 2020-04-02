Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля

Нерабочая неделя продлится до 30 апреля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в телеобращении к жителям России. Так же, как и прошлая неделя, она будет оплачиваемой.







Владимир Путин, президент России:



«Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий и мобилизации всех органов власти. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Считаю важным, что удается оградить от эпидемии людей старшего поколения, детей. Встает вопрос - что делать дальше? Пик эпидемии еще не пройден. Продлить выходные дни до 30 апреля»



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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступили с предложением продлить выходную неделю. Они аргументировали это тем, что принятые карантинные меры благоприятно влияют на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. По их мнению, сейчас логичным шагом было бы эти меры усилить.Владимир Путин уже второй раз за неделю выходит в прямой эфир с экстренным обращением к населению. Ранее он выступал перед жителями России 25 марта.