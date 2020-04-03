Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров на внеочередном совещании, посвященном угрозе распространения коронавируса, сообщил, сколько минимально в республике продлится режим полной самоизоляции.
По его словам, режим самоизоляции изначально поставили с открытой датой. Хабиров сказал, что с учетом последних изменений, которые внес Владимир Путин, такой режим будет действовать точно на этой и на следующей неделе. Дальнейшие сроки, отметил глава, будут скорректированы с учетом ситуации.
Напомним, Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля. Кроме того, глава государства наделил региональные власти дополнительными полномочиями. Напомним, ранее в России в связи с распространением коронавирусной инфекции был объявлен недельный отдых. Также в Башкирии был введен режим самоизоляции.