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Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Политика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров на внеочередном совещании, посвященном угрозе распространения коронавируса, сообщил, сколько минимально в республике продлится режим полной самоизоляции. 



По его словам, режим самоизоляции изначально поставили с открытой датой. Хабиров сказал, что с учетом последних изменений, которые внес Владимир Путин, такой режим будет действовать точно на этой и на следующей неделе. Дальнейшие сроки, отметил глава, будут скорректированы с учетом ситуации.

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Напомним, Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля. Кроме того, глава государства наделил региональные власти дополнительными полномочиями. Напомним, ранее в России в связи с распространением коронавирусной инфекции был объявлен недельный отдых. Также в Башкирии был введен режим самоизоляции. 

Ранее сообщалось, что в башкирском отделении Пенсионного фонда сообщили, что начинают беззаявительное продление выплат, которое ранее нужно было подтверждать документально. 
 
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Источник: gorobzor.ru
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