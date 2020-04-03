Хабиров выразил обеспокоенность положением в Сибае

Радий Хабиров на экстренном совещании, посвященном коронавирусу, выразил свою обеспокоенность положением в Сибае.







«Учитывая то обстоятельство, что нам эту заразу привезли и там опять в Кизиле, мы читаем, что какая-то сложная ситуация. Вы как-то защищаете периметр свой? Вот те, которые контактировали с инфицированными, вы их на карантин отправили, всех выявили? Я переживаю, чтобы у нас Сибай не стрельнул», – задал вопрос глава региона.

«Два анализа у нас сомнительные, отдали на перепроверку в Центр гигиены и эпидемиологии. Два этих жителя госпитализированы в инфекционное отделение», – ответил он.



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