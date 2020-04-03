Хабиров выразил обеспокоенность положением в Сибае

Радий Хабиров на экстренном совещании, посвященном коронавирусу, выразил свою обеспокоенность положением в Сибае.
«Учитывая то обстоятельство, что нам эту заразу привезли и там опять в Кизиле, мы читаем, что какая-то сложная ситуация. Вы как-то защищаете периметр свой? Вот те, которые контактировали с инфицированными, вы их на карантин отправили, всех выявили? Я переживаю, чтобы у нас Сибай не стрельнул», – задал вопрос глава региона.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ответ на этот вопрос заверил, что ситуация пока что на контроле и все идет согласно задуманному плану.
«Два анализа у нас сомнительные, отдали на перепроверку в Центр гигиены и эпидемиологии. Два этих жителя госпитализированы в инфекционное отделение», – ответил он.
Глава Сибая Рустам Афзалов также добавил, что жителям Кизила ввели полностью запрет на посещение Сибая.
Руководитель региона ранее уже высказывал обеспокоенность состоянием Сибая. Он говорил, что больше всего заражений ожидается именно там и в Баймаке. Напомним, на минувших выходных стало известно о том, что в Сибае на местном рынке торговали два продавца, которые вернулись из Арабских Эмиратов и не остались на самоизоляции. Анализы подтвердили, что они были заражены коронавирусом. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram